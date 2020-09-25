Газпромбанк снизил рекомендацию для акций ОГК-2 до "нейтрально", но поднял оценку на 11%

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "ОГК-2" (MOEX: OGKB) с 0,72 рубля до 0,80 рубля за штуку, сообщается в обзоре аналитика банка Игоря Гончарова.

Между тем рекомендация для этих бумаг была понижена с "выше рынка" до "нейтрально" в свете роста общей доходности бумаги с момента последнего пересмотра экспертами банка 9 апреля 2020 года.

В то же время прогнозная цена акций "ТГК-1" (MOEX: TGKA) была повышена с 0,013 рубля до 0,014 рубля за штуку, для бумаги была подтверждена рекомендация "выше рынка"; для акций "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) была сохранена прогнозная стоимость 2,4 рубля за штуку и рекомендация "выше рынка".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ТГК-1 - 0,014 (текущая цена - 0,011), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ОГК-2 - 0,80 (текущая цена - 0,78), рекомендация - нейтрально;

Прогнозная цена Мосэнерго - 2,4 (текущая цена - 2,1), рекомендация - выше рынка.