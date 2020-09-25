Веских драйверов для роста у рынка нефти по-прежнему нет - "Велес Капитал"

Нефтяной рынок сохраняет умеренно негативный настрой, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии пятницы в РФ немного ускорили снижение и теряли около 0,5-1% в связи с ухудшением мировой склонности к риску. Веских драйверов для роста у рынка по-прежнему нет, да и доллар продолжает укрепление, отмечает Кожухова в своем комментарии.