"ВТБ Капитал" установил рекомендацию "покупать" для акций Яндекса после пересмотра

"ВТБ Капитал" установил рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) после пересмотра, сообщается в обзоре инвестбанка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $75 за штуку.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $63,78 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $61,73 за штуку.