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25 сентября 2020 года 14:40
Рублю для укрепления необходимо усиление поддерживающих факторов - "Русс-Инвест"
Перспективы рубля в ближайшие месяцы в целом выглядят достаточно туманно, для его укрепления необходимо усиление поддерживающих факторов в качестве компенсации существующих рисков, говорится в комментарии начальника аналитического отдела "Русс-Инвест" Дмитрия Беденкова. Наиболее значимые факторы, которые оказывают влияние на курс, не демонстрируют признаков изменения в сторону укрепления национальной валюты, хотя обесценение на четверть за текущий год и представляется чрезмерным, отмечает он. Нефтяные котировки стабилизировались чуть выше $40 за баррель нефти марки Brent, и, похоже, основные производители ОПЕК объективно оценивают текущую ценовую конъюнктуру как соответствующую состоянию мировой экономики, хотя и выражают некоторую озабоченность нарушением дисциплины в рамках соглашения ОПЕК+. Резкий рост среднесуточной добычи в США по последним недельным данным с 10 до 10,9 млн. барр. отчасти свидетельствует о повышении степени удовлетворенности текущими ценовыми условиями для производителей, в том числе и сланцевиков. Сохраняется неопределенность с очередной волной пандемии и темпами восстановления мировой экономики. Также Беденков обращает внимание, что совершенно не вовремя, с точки зрения цен на нефть, стала с новой силой разворачиваться тема "зеленой энергетики". Причем драйвером стали мировые энергетические гиганты. Тема декарбонизации и зеленой экономики в последние месяцы получила новое звучание от ведущих энергетических компаний мира. Высокий курс доллара позволяет облегчить пополнение доходной части бюджета вследствии выпадающих налоговых поступлений из-за более низкой цены нефти и падения экспорта, указывает специалист инвестиционной компании. "Отток капитала из рисковых активов на глобальном финансовом рынке в последний месяц усилился. Это затрагивает и российские активы. Рынок госдолга уже несколько месяцев находится под давлением продаж нерезидентов. За летние месяцы доля нерезидентов в структуре владения ОФЗ упала на 2,4% - до 29,4% по итогам августа. Сезонная перегруппировка активов глобальными фондами также "не за горами", что может усилить выход из рисковых активов в ближайшие месяцы. Не стоит сбрасывать со счетов усилившиеся санкционные риски. С учетом этого для укрепления рубля необходимо усиление поддерживающих факторов в качестве компенсации существующих рисков", - пишет Беденков.
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