Потенциал снижения индекса S&P500 в ближайшие торговые сессии сохраняется - "Фридом Финанс"

Младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов отмечает, что технически индекс S&P500 продолжает демонстрировать признаки краткосрочной слабости. Он нашел локальную поддержку в области 100-дневной скользящей средней, но отскок от нее пока не выглядит уверенным, говорится в комментарии специалиста компании.

"Индикатор RSI еще не достиг зоны перепроданности, поэтому потенциал для снижения в ближайшие торговые сессии сохраняется. В случае развития нового витка коррекции S&P500 направится к уровню 3110 пунктов, где пролегает 200-дневная скользящая средняя. Ожидаем, что она станет сильной поддержкой для индекса в среднесрочной перспективе", - пишет Денисламов.