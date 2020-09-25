Ориентир на закрытие пятницы для индекса Мосбиржи - 2875-2960 пунктов - "Фридом Финанс"

Ситуация на внешних рынках улучшилась, но пока несущественно, и отечественные фондовые площадки, скорее всего, продолжат снижение, говорится в комментарии аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александра Осина. Ориентир на закрытие торгов пятницы для индекса Мосбиржи, по его мнению - диапазон 2875-2960 пунктов.