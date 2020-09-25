Возможно временное укрепление рубля в течение дня до 76,6руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в пятницу может временно укрепиться до до 76,6 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Впрочем, к вечеру рискофобия, по мнению экспертов, может усилиться, и тогда рубль, скорее всего, вернется к 77.

"Утром в пятницу рубль держится у отметки 77 за доллар, а настрой на глобальных рынках в целом позитивен, в центре внимания будет макростатистика из США. Кроме того, в пятницу экспортерам предстоит уплатить 330 млрд руб. НДПИ, и, возможно, им еще необходимо продать иностранную валюту для финансирования этих выплат. Поэтому рубль может ненадолго укрепиться до 76,6 за доллар. Впрочем, к вечеру рискофобия может усилиться, и тогда рубль, скорее всего, вернется к 77", - отмечают аналитики Sberbank CIB.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, торги Брент в пятницу будут проходить в диапазоне $41,6–42,1/барр. Инвесторы ожидают статистики из США по заказам на товары длительного пользования за август и отчета Baker Hughes о числе действующих буровых установок. Обе публикации, вероятно, поддержат нефтяные котировки. Впрочем, их позитивное влияние могут нивелировать опасения относительно COVID-19 в Европе и увеличение поставок нефти из Ливии и Ирака.