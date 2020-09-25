Высокая вероятность дальнейшего роста спроса на доллар США сохраняется - "ФИНАМ"

Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжает позитивную динамику. Остановку в наметившейся тенденции на укрепление доллара отчасти можно объяснить техническим фактором, говорится в комментарии "ФИНАМа" – после трех дней солидного роста американской валюты очевидно стремление инвесторов частично зафиксировать прибыль. В то же время на финансовых рынках все еще преобладают довольно негативные настроения, что обусловлено резким приростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в мире и возвращением ряда стран к карантинному режиму. В этой связи, указывают специалисты компании, сохраняется высокая вероятность дальнейшего роста спроса на доллар США, используемый в качестве защитного инструмента в периоды нестабильности.

"На дневном графике котировки EUR/USD оттолкнулись от поддержки, расположенной на уровне 1,1650, и пока демонстрируют положительную динамику. Стохастические линии находятся в зоне перепроданности в благоприятном для покупок положении, что говорит о высокой вероятности коррекционного роста или как минимум консолидации по инструменту в краткосрочной перспективе", - пишет аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева.