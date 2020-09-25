"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает долгосрочные перспективы Яндекса, но считает текущие котировки завышенными, что обусловлено эмоциональными покупками на фоне объявлений о покупке TCS Group, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

По оценкам экспертов КИТ, Яндекс покупает Тинькофф за 3,6 капитала. "Оценка по мультипликатору P/BV дороже Сбербанка в 3,5 раза, но если учитывать рентабельность капитала (ROE) на уровне 40%, то мы считаем, что сделка вполне справедлива. Яндекс уже давно находился в поисках партнера из банковской сферы. В этом плане, Тинькофф - отличный вариант, быстрорастущий банк без госучастия с сильным позиционированием", - подчеркивает Баженов.

Таким образом, после объединения Яндекса и Тинькофф на рынке появится мощная экосистема - прямой конкурент экосистеме Сбербанка, полагает аналитик "КИТ Финанс Брокер". Консолидация двух эффективных компаний приведёт не только к увеличению клиентской базы, как в финансовых продуктах, так и в технологичных, но и в будущем к оптимизации расходов из-за высокотехнологичных команд в обеих компаниях. В финансовом плане, финансовые показатели Яндекса могут удвоиться в результате синергии, но нужно отметить, что эффект от этого будет заметен не раньше, чем через год. Кроме этого, по мнению Баженова, есть риск просрочки необеспеченных кредитов, которые в наследство достанутся Яндексу.

"Сделка находится ещё в процессе, но официальный пресс-релиз Яндекса демонстрирует уверенность в её завершении. Окончательные условия покупки будут зависеть от результатов комплексной проверки актива. Сделка будет подпадать под юрисдикцию судов Кипра и комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра. Долгосрочно мы видим позитив и перспективы Яндекса, но текущие котировки, на наш взгляд, завышены и обусловлены эмоциональными покупками на фоне объявлении о сделке. Не рекомендуем покупать по текущим ценам, если ваш горизонт инвестирования меньше года", - заключает эксперт "КИТ Финанс Брокер".