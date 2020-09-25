Пессимизм к бондам EM нарастает, небольшой приток в российские фонды акций пока не признак смены настроений - BCS GM

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Небольшие притоки в российские фонды акций, зафиксированные на прошедшей неделе, можно рассматривать как луч надежды, но не признак смены настроений, полагают главный стратег компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслав Смольянинов и аналитик Василий Мордовцев. В то же время, как говорится в обзоре, пессимизм в отношении бондов EM нарастает.

Совокупный чистый приток капитала на фондовый и долговой рынки РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 17 по 23 сентября 2020 года составил $30 млн против чистого оттока в размере $90 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.

Чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за отчетную неделю составил $20 млн против $110 млн чистого оттока неделей ранее (лучший результат за последние пять недель). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый приток на уровне $30 млн по сравнению с чистым оттоком $90 млн на предыдущей неделе.

"Фонды акций, ориентированные на Россию, преподнесли сюрприз, показав притоки в размере $30 млн по итогам прошлой недели, в основном за счет активных фондов и Liontrust Russia Fund, где притоки составили $31 млн. Из фондов акций GEM оттоки продолжились, составив $402 млн - ничего серьезного, просто сохраняющаяся слабость. Худший результат показали страновые фонды Индии - оттоки $190 млн, при этом Китай зафиксировал притоки в $720 млн. Даже небольшие притоки глобальных фондов будут способствовать стабилизации российского рынка акций, однако пока говорить о том, что этот позитив продержится как минимум несколько недель, преждевременно: пандемия COVID-19 набирает обороты по всему миру, включая Россию и другие EM", - пишут эксперты.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) за отчетный период был зафиксирован чистый приток капитала в районе $10 млн (12 недель притока) против притока $20 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, наблюдался приток капитала в размере $20 млн (17 недель притока).

"Пессимизм в отношении облигаций развивающихся рынков усиливается по всему миру: по итогам недели оттоки из фондов GEM составили $618 млн - максимальное значение с конца июня. Стабильные притоки в российские страновые фонды продолжились. Китайские фонды облигаций оказались главной целью притоков среди развивающихся рынков - $1,6 млрд за неделю, что стало рекордом для этой категории фондов и превысило предыдущий максимум более чем в два раза", - говорится в отчете BCS Global Markets.