Доллар в начале торгов пятницы может отступить в район 77 руб./$1 - Промсвязьбанк

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич считает, что перед открытием торгов пятницы на российском рынке для рубля сложился умеренно позитивный внешний фон. Так, поддержку ему, по мнению эксперта, окажут ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent подтянулся в район 42 долларов за баррель, а также умеренное укрепление валют развивающихся стран, говорится в комментарии банка.

"На таком фоне в начале сессии покупки в российской валюте будут преобладать, что уведет пару доллар/рубль в район 77 руб./$1. В дальнейшем рубль попытается продолжить укрепление на стабилизации ситуации на рынке энергоносителей и сохранении умеренного спроса на валюты развивающихся стран, что приведет к закреплению доллара ниже данной отметки. При этом в ходе сессии американская валюта сохранит позиции в нижней половине диапазона 75-80 руб./$1", - прогнозирует Зварич.