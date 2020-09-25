Фондовые торги пятницы начнутся с роста - "Алор Брокер"

Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в целом внешний фон перед открытием отечественных фондовых торгов в пятницу торгов складывается позитивный. Около 0,4% прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные металлы, пытается развернуться вверх золото. Поэтому, говорится в комментарии банка, торги акциями откроются ростом.

"Сейчас на рынке нет технической перекупленности или перепроданности, риски переноса позиций через выходные невелики, поэтому массового сокращения "лонгов" или "шортов" накануне выходных не будет. Но не стоит забывать, что настроения инвесторов сейчас меняются очень быстро", - пишет Антонов.