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25 сентября 2020 года 09:24
Фондовые торги пятницы начнутся с роста - "Алор Брокер"
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что в целом внешний фон перед открытием отечественных фондовых торгов в пятницу торгов складывается позитивный. Около 0,4% прибавляют американские фьючерсы, в плюсе промышленные металлы, пытается развернуться вверх золото. Поэтому, говорится в комментарии банка, торги акциями откроются ростом. "Сейчас на рынке нет технической перекупленности или перепроданности, риски переноса позиций через выходные невелики, поэтому массового сокращения "лонгов" или "шортов" накануне выходных не будет. Но не стоит забывать, что настроения инвесторов сейчас меняются очень быстро", - пишет Антонов.
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25 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 сентября 2020 года 18:35
Распродажа на рынках золота и серебра обусловлена уходом с рынков технических трейдеров и последователей тренда - Julius Baer
Котировки золота снова упали ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию, поскольку давление на стороне предложения на рынках усилилось, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что более сильный доллар США и немного более высокая... читать дальше
.24 сентября 2020 года 17:38
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса - "Открытие Брокер"
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Нефть демонстрировала незначительную волатильность, - напомианет аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков. - Накануне Минэнерго США сообщило о падении запасов как... читать дальше
.24 сентября 2020 года 14:59
Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Брокер" рекомендуют к покупке акции Apple Inc. со среднесрочной целью $127,5 и потенциальной доходностью 14% на горизонте 12 месяцев, отмечается в пресс-релизе инвесткомпании. "Трансформация бизнеса в сторону услуг, генерирующих повторяющуюся... читать дальше
.24 сентября 2020 года 13:32
Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1, так как американская валюта укрепляется на глобальном рынке, при этом вечером возможно возвращение к 77 руб./$1, если хорошая макростатистика в США окажет поддержку рискованным активам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment... читать дальше
.24 сентября 2020 года 11:07
Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг падают примерно на 1% после небольшого повышения в среду, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду все же свидетельствовал о сокращении запасов нефти, а также о падении запасов нефтепродуктов и... читать дальше
.24 сентября 2020 года 10:21
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
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