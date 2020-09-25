Индекс Мосбиржи в пятницу, возможно, попытается подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов - Промсвязьбанк

Индекс Мосбиржи в пятницу, по мнению аналитиков Промсвязьбанка, при поддержке глобальных рынков может попытаться подрасти к верхней границе диапазона 2890-2940 пунктов, однако, сдерживающее влияние способны оказать геополитика и слабая динамика нефтяных котировок, говорится в комментарии банка.

Из корпоративных событий дня главный аналитик банка Роман Антонов отмечает годовое собрание акционеров Сбербанка и начало торгов акциями HeadHunter на "Московской бирже". Последний день с дивидендами торгуются акции "Детского мира".