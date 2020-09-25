Индекс Мосбиржи останется в диапазоне 2880-2920 пунктов - "Фридом Финанс"

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ждет в пятницу смешанную динамику на фондовом рынке РФ. Большинство акций, по его мнению, могут продолжить коррекцию вслед за внешними площадками на фоне роста заболеваемости COVID-19. Ориентир для индекса Мосбиржи - диапазон 2880-2920 пунктов.