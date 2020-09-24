Альфа-банк поставил на пересмотр оценку и рекомендацию для акций Яндекса

Альфа-банк поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX), чтобы обновить модель оценки компании с учетом недавних корпоративных событий, сообщается в обзоре банка.

Во вторник, 22 сентября, стало известно о сделке, в рамках которой "Яндекс" может стать владельцем 100% акций TCS Group (MOEX: TCSG). "Яндекс" предварительно договорился о покупке TCS за $5,48 млрд деньгами и своими акциями. Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $62,85 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $64,8 за штуку.