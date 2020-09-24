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24 сентября 2020 года 18:09
Отток из акций РФ через ETF на прошедшей неделе стал максимальным с середины мая, негативный импульс усиливается - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 23 сентября 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Согласно проведенному исследованию экспертов, отток из российских акций через ETF достиг серьезного значения в $44 млн на прошедшей неделе, которая в итоге стала худшей более чем за четыре месяца (с середины мая). "Ключевым фактором стали оттоки из российских ETF, которые составили $37 млн ($25 млн из RSX ETF в среду, 23 сентября). В результате среда, 23 сентября, оказалась худшим днем для этого все еще крупнейшего российского ETF с точки зрения оттоков с начала пандемии (26 февраля). Тем не менее оттоки охватили не только российские фонды, но и GEM, где они достигли максимальных значений за два месяца. Инвесторы перестали интересоваться акциями EM уже несколько недель, и мы не раз отмечали риски снижения. Мы можем лишь повторить, что негативный импульс усиливается, что негативно для рынка в краткосрочной перспективе", - пишут аналитики. Как говорится в отчете BCS Global Markets, российские розничные инвесторы начали терять интерес к покупкам самых ликвидных имен, "приняв наконец сигналы с глобальных рынков, где инвесторы уже несколько недель негативно смотрят на рынки акций EM, включая Россию". Институциональные потоки стали отрицательными после всплеска интереса в предыдущие недели.
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