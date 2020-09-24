Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса - "Открытие Брокер"

Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Нефть демонстрировала незначительную волатильность, - напомианет аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков. - Накануне Минэнерго США сообщило о падении запасов как нефти, так и нефтепродуктов, что подарило котировкам небольшую поддержку на фоне роста обеспокоенности по поводу спроса в условиях второй волны COVID-19. Однако посмотрим немного в будущее. Февральский Brent стоит на $1,25 дороже ноябрьского, с майским контрактом разрыв составляет уже $2,25, а поставки в августе стоят уже на $3 дороже. Иными словами, рынок всё же закладывается на постепенное восстановление спроса. Кстати, поставки в ноябре 2022 года стоят на $5,5 дороже поставок в ноябре текущего года".