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24 сентября 2020 года 14:59
"Открытие Брокер" рекомендует к покупке акции Apple Inc. со среднесрочной целью $127,5
Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Брокер" рекомендуют к покупке акции Apple Inc. со среднесрочной целью $127,5 и потенциальной доходностью 14% на горизонте 12 месяцев, отмечается в пресс-релизе инвесткомпании. "Трансформация бизнеса в сторону услуг, генерирующих повторяющуюся выручку по подписке Software as a Service (SaaS), заслуживает более высокого P/E мультипликатора, чем для компаний производящей только электронные устройства, - указывают эксперты инвесткомпании. - В силу этого обстоятельства, расширение P/E мультипликатора наблюдаемое у Apple является оправданным. В свою очередь, наша расчетная цена на ближайшие 12 месяцев опирается на прогнозируемую прибыль на акцию в размере $4,31 в 2022 году и P/E мультипликатор в размере 29,5х. Данный мультипликатор соответствует аналогичным компаниям IT-сектора, специализирующихся на SaaS. Таким образом, целевая цена акций на ближайшие 12 месяцев составляет, по нашей оценке, $127,5 за акцию". Apple Inc. стоит на пороге нового цикла обновления модельного ряда, отмечается в пресс-релизе. В октябре 2020 ожидается выход новой модели iPhone 12. Это событие должно послужить сильным драйвером роста продаж новых устройств. Предстоящее обновление модельного ряда обещает быть успешным в силу двух обстоятельств. Первое, Apple впервые планирует выпустить новые модели смартфонов с технологией 5G, что должно обеспечить к ним дополнительный интерес. Второе, накопилось рекордное количество iPhone моделей, чей возраст превышает два года, что, обычно, является поводом для их замены. Запуск новых гаджетов остается крайне важным событием для компании. На их долю приходится около половины выручки компании, а во время новогодних праздников их доля может увеличиваться до 60%, подчеркивают аналитики "Открытие Брокер". Успешный запуск новых моделей также важен для стратегического развития сегмента услуг. Каждый новый смартфон потенциально может принести гораздо больше прибыли компании в виде услуг по подписке, комиссий от сторонних создателей приложений, а также рекламной выручки. Развитие услуг является основной стратегической задачей компании. Услуги позволят создать более предсказуемый, масштабируемый и маржинальный бизнес. В рамках этой стратегии уже запущен ряд сервисов, таких как, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, iCloud для хранения данных. В ближайшее время планируется запуск сервиса Fitness+ рассчитанный на совершенствование физической формы и укрепление здоровья. Apple с целью дифференциации от конкурентов решила объединить различные услуги в одну единую подписку, которая получила название "Apple One". Данное предложение, по мнению аналитиков "Oткрытие Брокер", имеет сильное ценовое преимущество. Пока в единую подписку можно включить до шести отдельных услуг. В дальнейшем, по мере добавления новых услуг, можно представить запуск единой подписки на экосистему от Apple. Экосистема у Apple считается одной из лучших, что формирует внушительный уровень удовлетворенности со стороны клиентов и высокий коэффициент повторных продаж (retention rate). "Обладание популярной экосистемой является важным преимуществом и отличием Apple от конкурентов. В свою очередь, это помогает притягивать еще больше клиентов в свой периметр. Для Apple этот процесс определяет успех трансформации компании в сторону услуг в сторону услуг и получения повторяющейся выручки. На наш взгляд, компания делает абсолютно верные шаги в этом направлении. По финансовым показателям Apple считается одной из самых надежных компаний, основываясь на показателях ликвидности на балансе и свободного денежного потока", - заключают эксперты инвесткомпании.
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Компании упоминаемые в новости: Apple
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