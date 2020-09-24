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24 сентября 2020 года 13:32
Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1, так как американская валюта укрепляется на глобальном рынке, при этом вечером возможно возвращение к 77 руб./$1, если хорошая макростатистика в США окажет поддержку рискованным активам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Также специалисты Sberbank CIB считают, что в четверг фьючерсы на нефть марки Brent могут упасть ниже $41,1/барр., после чего нацелятся на диапазон $39,4–40,4/барр. Макростатистика, которая выходит в США, скорее всего, будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, что неблагоприятно для нефти, отмечается в материале. Ставки по рублевым долговым бумагам в четверг, по мнению экспертов Sberbank Investment Research, повысятся еще на 2-3 б. п. Этому будут способствовать ослабление рубля и снижение спроса на риск на глобальных рынках.
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25 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 сентября 2020 года 18:35
Распродажа на рынках золота и серебра обусловлена уходом с рынков технических трейдеров и последователей тренда - Julius Baer
Котировки золота снова упали ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию, поскольку давление на стороне предложения на рынках усилилось, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что более сильный доллар США и немного более высокая... читать дальше
.24 сентября 2020 года 17:38
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса - "Открытие Брокер"
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.24 сентября 2020 года 11:07
Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"
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.24 сентября 2020 года 10:21
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 17:14
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на... читать дальше
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