Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1, так как американская валюта укрепляется на глобальном рынке, при этом вечером возможно возвращение к 77 руб./$1, если хорошая макростатистика в США окажет поддержку рискованным активам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Также специалисты Sberbank CIB считают, что в четверг фьючерсы на нефть марки Brent могут упасть ниже $41,1/барр., после чего нацелятся на диапазон $39,4–40,4/барр. Макростатистика, которая выходит в США, скорее всего, будет способствовать дальнейшему укреплению доллара, что неблагоприятно для нефти, отмечается в материале.

Ставки по рублевым долговым бумагам в четверг, по мнению экспертов Sberbank Investment Research, повысятся еще на 2-3 б. п. Этому будут способствовать ослабление рубля и снижение спроса на риск на глобальных рынках.