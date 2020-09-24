Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи - 2870-2980 пунктов - "Фридом Финанс"

Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи составляет 2870-2980 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Индекс Мосбиржи в четверг снижается в рамках возобновившейся "медвежьей" тенденции на американских фондовых площадках, констатирует аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин. "Восстановление спроса на риск по-прежнему неустойчиво. Сезонные и технические факторы усилены сейчас фактором сокращения активности притока на рынок "свежей" ликвидности в связи со сворачиванием активной фазы QE. В то же время отраженная в последних комментариях главы ФРС Джерома Пауэла тенденции возвращения к политике сравнительно активного противодействия дефляционным рискам по-прежнему представляется позитивным для сравнительно высокодоходных активов фактором. Это драйвер перерастания экономикой США долговых угроз в средне- и долгосрочном периодах, несмотря на повышение рисков итогового значимого усиления ценового давления в экономике", - пишет он.

Специалист компании считает, что с учетом ухудшения краткосрочного внешнего инвестиционного фона преобладают шансы дальнейшего снижения российского рынка акций. Целевой диапазон закрытия четверга для индекса Мосбиржи, по его мнению - 2870-2980 пунктов.