Рубль не может противостоять глобальной коррекции - Росбанк

Бегство из рисковых активов в доллар продолжило раскручивать маховик распродаж в валютах развивающихся стран, констатируют аналитики Росбанка.

"Волнение в некоторой степени оправдано, так как рынки долгое время оставались воодушевлены восстановительной динамикой деловых и потребительских настроений. Однако последние данные по заболеваемости Covid поставили под сомнение многие оптимистичные прогнозы. Оставаясь выше отметки $40, баррель Brent демонстрирует относительную уверенность в поддержке со стороны ОПЕК+, однако другие активы и сырьевые товары не демонстрируют солидарности", - отмечают специалисты в своем комментарии.

"Довольно сложно в этом движении выделить политический подтекст коррекции: в Белоруссии ситуация продолжает развиваться в рамках консервативного сценария, тогда как европейские политики снизили накал критики вокруг ситуации с А. Навальным. Оба фактора дают надежду на скорую стабилизацию рубля в интервале 75-76 руб./$1", - пишут аналитики Росбанка.