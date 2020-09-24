Евро может пойти на обновление сентябрьского пика в 90,38 руб./EUR1 - "Велес Капитал"

Аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова отмечает, что при дальнейшем ухудшении мирового "аппетита" к риску европейская валюта может пойти на обновление сентябрьского пика в 90,38 руб./EUR1, говорится в комментарии компании.