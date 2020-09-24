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Главная / Аналитикам / Аналитика / Кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 1-3 б.п. - Промсвязьбанк
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24 сентября 2020 года 10:43
Кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 1-3 б.п. - Промсвязьбанк
Кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх еще на 1-3 б.п. из-за ослабления "аппетита" к риску на глобальных рынках, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. Кривая доходности ОФЗ в среду сместилась вверх на 1-3 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 6,27% годовых, 3-летних - до 4,72% годовых. Снижение цен ОФЗ проходило на фоне ослабления спроса на риск развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов на фоне ускорения прироста числа инфицированных COVID-19 и введения повторных ограничений в некоторых странах, констатирует главный аналитик банка Дмитрий Монастыршин. 10-летние евробонды Бразилии в среду выросли в доходности до 393% (+23 б.п.), Мексики - до 3,61% (+8 б.п.), ЮАР - до 5,13% (+8 б.п.), Колумбии - жо 4,14% (+15 б.п.). Минфин РФ для размещения большего объема нового госдолга в среду продавал бумаги с премией к вторичному рынку, что также оказало некоторое давление на котировки обращающихся гособлигаций, отмечает специалист банка. Минфин продал новый 8-летний флоатер ОФЗ 29015 на 100 млрд руб., установив цену отсечения 96,82% от номинала. Размещение 5-летних ОФЗ 26234 с фиксированной ставкой купона прошло на 20 млрд руб. с доходностью по цене отсечения 5,42% годовых, что предполагает премию 3 б.п. к закрытию во вторник. "В четверг на фоне неприятия риска на глобальных рынках кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх еще на 1-3 б.п." - полагает Монастыршин.
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25 сентября 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам волатильной сессии в четверг. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут на торгах в пятницу. Цены на нефть поднимаются в пятницу. читать дальше
.24 сентября 2020 года 18:35
Распродажа на рынках золота и серебра обусловлена уходом с рынков технических трейдеров и последователей тренда - Julius Baer
Котировки золота снова упали ниже 1900 долл. США за унцию, а серебро торгуется на уровне около 22 долл. США за унцию, поскольку давление на стороне предложения на рынках усилилось, говорится в комментарии Julius Baer. Несмотря на то, что более сильный доллар США и немного более высокая... читать дальше
.24 сентября 2020 года 17:38
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса - "Открытие Брокер"
Структура нефтяных фьючерсов продолжает указывать на ожидания восстановления спроса, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Нефть демонстрировала незначительную волатильность, - напомианет аналитик инвесткомпании Андрей Кочетков. - Накануне Минэнерго США сообщило о падении запасов как... читать дальше
.24 сентября 2020 года 14:59
Аналитики Управления анализа рынков "Открытие Брокер" рекомендуют к покупке акции Apple Inc. со среднесрочной целью $127,5 и потенциальной доходностью 14% на горизонте 12 месяцев, отмечается в пресс-релизе инвесткомпании. "Трансформация бизнеса в сторону услуг, генерирующих повторяющуюся... читать дальше
.24 сентября 2020 года 13:32
Рубль в четверг может ослабеть до 77,6 руб./$1, так как американская валюта укрепляется на глобальном рынке, при этом вечером возможно возвращение к 77 руб./$1, если хорошая макростатистика в США окажет поддержку рискованным активам, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment... читать дальше
.24 сентября 2020 года 11:07
Существенных драйверов для восходящего движения на рынке нефти на данный момент нет - "Велес Капитал"
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг падают примерно на 1% после небольшого повышения в среду, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Отчет Минэнерго США в среду все же свидетельствовал о сокращении запасов нефти, а также о падении запасов нефтепродуктов и... читать дальше
.24 сентября 2020 года 10:21
Крепкий доллар, невнятная статистика по деловой активности в США и нагнетание ситуации с коронавирусом в Европе - все это играет против нефти, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "При этом статистика по запасам от Минэнерго показала снижение по всем статьям, но это лишь слабо поддержало цены... читать дальше
.24 сентября 2020 года 09:35
Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в четверг. Цены на нефть снижаются в четверг. читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
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