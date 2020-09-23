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23 сентября 2020 года 19:19
"Атон" повышает целевую цену акций Яндекса до $84, подтверждая рейтинг "выше рынка"
Аналитики "Атона" повышают целевую цену акций Яндекса до $84, подтверждая рейтинг "выше рынка" после того, как Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможной покупке им TCS Group за $5,5 млрд, говорится в комментарии инвесткомпании. "Целевая цена повышена до $84 за акцию, поскольку потенциальная сделка создает значительную стоимость для Яндекса, - отмечают аналитики инвесткомпании Виктор Дима и Анна Бежанишвили. - Сделка все еще в процессе подготовки, но, на наш взгляд, имеет все шансы быть успешно завершенной. Исходя из этого, мы повышаем целевую цену акций Яндекса до $84 (с $62) и оцениваем компанию с мультипликатором 31x P/E 2021 к proforma чистой прибыли 2021 с учетом потенциального эффекта размывания при выпуске новых акций для обмена на акции TCS Group (~9%)". Стороны договорились, что сделка будет оплачена как денежными средствами, так и акциями на общую сумму $5,48 млрд ($27,64 за одну расписку TCS Group), то есть с премией 8% к цене ГДР TCS Group на момент закрытия торгов 21 сентября ($25,6). В настоящее время 40% в TCS Group принадлежит семейному трасту семьи О. Тинькова (в общем объеме сделки это составляет $2,2 млрд), 53% акций находятся в свободном обращении. Цена приобретения предполагает P/E 21П 9,5x для Тинькофф Банка. По состоянию на 2К20 на счетах Яндекса было $3,45 млрд в форме денежных средств и срочных депозитов, что составляет почти 63% от общего размера сделки (исключая будущие затраты на покупку доли Uber в Yandex SDG). Частично для финансирования сделки Яндекс может использовать свои акции. Условия сделки еще окончательно не определены, но эксперты "Атона" полагают, что у Яндекса не возникнет трудностей с ее финансированием. Слияние может увеличить чистую скорректированную прибыль Яндекса более чем в два раза к 2021. Какое-то время группе пришлось умерить свои амбиции в финтехе из-за соглашения о неконкуренции с СП со Сбербанком в сфере электронной коммерции. "Решение о покупке TCS Group, самого быстрорастущего частного онлайн-банка в России, является огромным шагом на пути к полноценной экосистеме, охватывающей как ведущие вертикали (поисковые сервисы Яндекса), так и ключевые (электронная коммерция, СМИ, агрегаторы такси) и вспомогательные (финансовые услуги). У мировых интернет-гигантов - Alibaba, Tencent, Amazon - финтех-вертикаль также является частью их экосистемы- Ant Financial, WeChat, Amazon Lending соответственно, поэтому шаг Яндекса понятен", - отмечают аналитики "Атона". По мнению экспертов "Атона", Яндекс может получить значительный синергетический эффект от объединения: "Консолидация может способствовать увеличению клиентской базы (у Тинькофф сейчас более 9.3 млн клиентов, пользовательская аудитория Яндекса - более 70 млн человек), открыть новые возможности перекрестных продаж и расширить каналы привлечения клиентов. Другой синергетический эффект заключается в приобретении одной из лучших на рынке финтех-команды (в TCS Group сейчас работает более 7 тыс. ИТ-специалистов), готовой обеспечить разработку финтех-продуктов для пользователей Яндекса (речь идет о транзакционных и платежных сервисах)".
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding, Яндекс
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