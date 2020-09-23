USD в своем укреплении прорвал важные технические уровни - Saxo Bank

Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми новыми причинами.

Как отмечает Харди, к среднесрочным факторам, которые до сих пор давили на "медведей", относится улучшение ситуации с COVID-19 в США при ухудшении в других странах, особенно в ЕС и Великобритании, а также опасение, что иссякает поток ликвидности, которым ФРС и американское правительство заряжали рынки весной. Это особенно относится к фискальной стороне: есть риск, что новых стимулирующих мер не будет до формирования следующей президентской администрации. Во вторник, по крайней мере, Конгрессу удалось выработать договоренность о сохранении работы правительства, хотя только до 11 декабря. Кроме того, баланс ФРС снова начал медленно расти, пусть даже это ненадолго, так как в запасе осталось мало возможных мер для сворачивания, позволяющего расширять закупки.

"Непосредственной причиной укрепления USD, кроме вышеуказанного, может быть и неясная перспектива нового режима таргетирования средней инфляции: пригодность этой политики проверяется лишь в условиях роста инфляции, на что у ФРС сейчас нет инструментов - инфляцию могут повысить только фискальные меры. Это видно и в призыве самой ФРС к усилению таких мер, который повторил ее глава Пауэлл в своем вчерашнем докладе перед комитетом Палаты представителей. Президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс вчера сообщил, что ожидает медленного роста инфляции до 2%, и как будто открестился от некоторых элементов таргетирования средней инфляции, заявив, что Федрезерв может поднять ставки еще до достижения 2-процентного целевого уровня. Как так? В остальном он повторил слова других представителей ФРС, сказав, что без значительной фискальной поддержки "рецессионная динамика включится значительно сильнее"", - отмечает эксперт Saxo Bank.