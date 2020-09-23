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23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе PMI способствовала росту рынков - "Фридом Финанс"
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года. Данное исследование, проводимое IHS Markit, показало, что восстановление в еврозоне "приостановилось", но улучшения настроений в производственном секторе было достаточно, чтобы воодушевить инвесторов. PMI в сфере услуг составил 47,6 п., против 50,5 п. в августе, но в обрабатывающей промышленности показатель вырос с 51,7 п. до 53,7 п. Сводный индекс снизился до 50,1 в сентябре с 51,9 в августе. Консенсус предполагал падение до 51,7. В результате европейские фондовые индексы начали восстанавливаться после распродаж в начале недели. Помогло и улучшение настроений в технологическом секторе Уолл-стрит. Однако ухудшение ситуации с коронавирусом в Европе вновь отправило индексы в коррекцию во второй половине среды. Правительства стран Европы вновь восстанавливают ограничения для контроля над распространением болезни. Слабость составного индекса PMI является, по мнению Миронюка, напоминанием о том, что, хотя первоначальный "отскок" показателей после снятия ограничений оказался сильнее, чем ожидалось, это не является ориентиром на долгосрочную перспективу. Активность по-прежнему ниже докризисного уровня, до полного восстановления еще далеко, а ряд секторов по-прежнему испытывает трудности. В отчете IHS Markit говорится, что снижение активности связано с возобновлением распространения инфекций по всей Европе в последние недели, под ударом вновь оказались отели, авиакомпании, рестораны, туристическая отрасль в целом. "Неравномерность распространения вируса в Европе повлияла на разнонаправленность тенденций в индексах PMI: производство растет, но сектор услуг снова сокращается. Мы умеренно оптимистичны в отношении перспектив на ближайший месяц. С большой вероятностью производственный PMI будет находиться выше 50 п., что будет являться сигналом плавного восстановления", - заключает аналитик "Фридом Финанс".
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