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23 сентября 2020 года 17:14
Julius Baer сохраняет конструктивный взгляд на рынок природного газа
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на фьючерсном рынке. Хотя статус-кво выглядит неприглядно, перспективы на конец года на самом деле улучшились. Рост мировых цен на природный газ должен вернуть экспорт США практически к докризисным уровням. "Котировки в последние дни находились под давлением не только на рынке нефти, но и на североамериканском рынке природного газа, - указывает Рюкер. - На нем спад был особенно сильным, поскольку цены упали ниже психологически важной отметки в 2 долл. США за миллион британских тепловых единиц, что на 25% ниже максимумов начала сентября. Интересно, что эти сильные движения в основном происходили на переднем крае фьючерсной кривой, то есть с контрактами, близкими к истечению. Конечно, такие быстрые развороты в значительной степени обусловлены финансовыми потоками, то есть изменениями в позиционировании на фьючерсном рынке". Тем не менее, фундаментальные факторы, по мнению эксперта, также усилили понижательное давление, поскольку штормы в Мексиканском заливе ограничили спрос в большей степени, чем предложение, краткосрочный прогноз погоды указывает на умеренные сезонные температуры, а запасы в последние недели оставались на высоком уровне. Тем не менее, на конец года фундаментальная картина выглядит довольно благоприятной, полагает Рюкер. С ростом цен на природный газ в Азии и Европе экспорт из Соединенных Штатов будет расти. "Фактически, отмена поставок в целом сошла на нет. Кривая фьючерсов прогнозирует резкий рост цен, который, по нашему мнению, весьма вероятен, однако обременяет любые инвестиции, основанные на индексах. Мы придерживаемся конструктивного взгляда по рынку природного газа. Избыток предложения исчезнет, поскольку производство по-прежнему ограничено, сланцевый бизнес сфокусирован на краткосрочных проектах, в то время как спрос, и в особенности экспорт, растут", - заключает эксперт Julius Baer.
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