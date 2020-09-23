Ближайшее важное сопротивление для индекса Мосбиржи - уровень 3000 пунктов - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды уверенно росли, а рублевому индикатору даже удалось преодолеть краткосрочное сопротивление 2940 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика) во многом за счет корпоративных историй, констатирует аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. Ближайшим важным сопротивлением для индекса Мосбиржи, по ее мнению, является уровень 3000 пунктов, пробоя которого до конца недели можно ждать при сохранении поддержки от корпоративных новостей и улучшении внешнего фона, сообщается в комментарии инвестиционной компании.