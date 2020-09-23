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23 сентября 2020 года 16:10
Получение Украиной транша МВФ в этом году маловероятно - Morgan Stanley
Планы правительства Украины профинансировать львиную дефицита, заложенного в проекте госбюджета-2021, за счет размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) слишком завышены, и это подталкивает страну к сотрудничеству с Международным валютным фондом, считают аналитики Morgan Stanley. Однако с учетом количества текущих нерешенных вопросов по программе Украины с МВФ получение даже одного транша на $0,7 млрд в этом году выглядит сомнительным, говорится в материалах инвестиционного банка. Как сообщалось, правительство Украины внесло в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год с дефицитом 270 млрд гривен, или 6% прогнозного ВВП. Его предлагается профинансировать на 208 млрд грн. за счет ОВГЗ, на $1,1 млрд - за счет внешних займов, на 6 млрд грн. - за счет приватизации. Общие потребности в заимствованиях оцениваются в 685 млрд грн., или $23,5 млрд. По мнению Morgan Stanley, сложности с внутренним финансированием дефицита могут привести к необходимости увеличения его внешнего финансирования в разы. "Чистая эмиссия ОВГЗ на весь год потребует среднемесячной чистой эмиссии в 17 млрд грн., что намного выше текущего уровня. С начала этого года чистая эмиссия ОВГЗ составила всего 31 млрд грн.", - говорится в обзоре. Инвестбанк обращает также внимание, что срок обращения этих бумаг сильно упал, а доля нерезидентов на внутреннем рынке госзаимствований продолжает сокращаться. Такая ситуация повышает вероятность внешнего финансирования, однако текущая программа с МВФ уже идет с нарушением графика еще до первого ее пересмотра. Morgan Stanley напоминает, что данная ситуация типична для Украины: пять предыдущих программ с фондом были профинансированы лишь на 40%. В этой связи аналитики не исключают еще одного выпуска еврооблигаций Украины в этом году, но при наличии такой возможности на рынке. Они также сохраняют нейтральные рекомендации в отношении еврооблигаций страны, отдавая предпочтение более перспективным ВВП-варрантам. При этом поддерживается текущий прогноз украинского правительства по размещению евробондов на $3 млрд в 2021 году. Официальный курс на 23 сентября - 28,2 грн./$1.
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