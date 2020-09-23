BofA отзывает рекомендацию и оценку для GDR TCS

Bank of America (BofA) отзывает рекомендацию и прогнозную стоимость для глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре инвестбанка.

"Депозитарные расписки TCS больше не торгуются на основе фундаментальных показателей. (...) После потенциальной сделки с "Яндексом" (MOEX: YNDX) бумаг TCS Group в свободном обращении может не остаться", - пишут аналитики.

Как сообщалось 22 сентября, "Яндекс" договорился о покупке TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сумма сделки может составить $5,48 млрд. "Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями.

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

"Яндекс" сообщил, что может купить до 100% TCS Group. Сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $28,53 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26 за штуку.