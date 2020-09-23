.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке - "Атон"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
23 сентября 2020 года 14:20
Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке - "Атон"
Яндекс с TCS Group потенциально становится лидером на финтех-рынке, и партнерство может обеспечить долгосрочный синергетический эффект, говорится в комментарии "Атона". "Яндекс в июне прекратил сотрудничество со Сбербанком. Яндекс стал единоличным собственником сервиса Яндекс.Маркет, в то время как Сбербанк приобрел 25% Яндекс.Денег. Данная сделка позволила снять ограничение на самостоятельное развитие Яндексом собственных финтех-проектов. После выхода из СП Яндекс сообщал, что изучает различные варианты входа на рынок финтех-сервисов, рассматривая в том числе варианты партнерства или приобретения активов. Решение о покупке TCS Group - важнейший шаг в развитии экосистемы Яндекса, который позволит предложить полный набор финансовых услуг для корпоративных и розничных клиентов и повторит успех бизнес-моделей существующих платежных систем и маркетплейсов, имеющих мировое признание. С TCS Group Яндекс потенциально становится лидером на финтех-рынке, и партнерство может обеспечить долгосрочный синергетический эффект", - отмечают аналитики "Атона". Яндекс подтвердил сообщения СМИ о возможном приобретении TCS Group. Стороны договорились, что сделка будет оплачена как денежными средствами, так и акциями на общую сумму $5,48 млрд ($27,64 за одну расписку TCS Group), то есть с премией 8% к цене ГДР TCS Group на момент закрытия торгов 21 сентября ($25,6), или 10,4%/16,9% относительно средневзвешенной по объему цены закрытия ГДР TCS Group, составляющей $25,04/$23,65 за 1-месячный и 3-месячный периоды, завершившиеся 21 сентября, отмечается в комментарии "Атона". В настоящее время 40%-ная доля в TCS Group принадлежит семейному трасту семьи О. Тинькова (в общем объеме сделки это составляет $2.2 млрд), 53% акций находятся в свободном обращении. Условия сделки еще окончательно не определены; как сообщает Яндекс, уверенности в том, что будет сделано окончательное предложение, нет. Сделка подлежит одобрению общим собранием акционеров Яндекса. Как сообщают Ведомости, ссылаясь на источники, знакомые с деталями процесса, сделка может быть оплачена денежными средствами и акциями Яндекса в пропорции 50 на 50. На конец 1П20 Яндекс располагал денежными средствами и их эквивалентами в размере $3,45 млрд.
.
23 сентября 2020 года 18:32
Ралли доллара США усилилось с падением ключевых уровней сопротивления во многих парах, кроме USD/JPY, отмечается в комментарии гоавного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Частично укрепление доллара вызвано, по мнению эксперта, накоплением фонового давления, а также, возможно, некоторыми... читать дальше
.23 сентября 2020 года 18:00
Публикация в Европе индекса менеджеров по закупкам, PMI, способствовала росту рынков, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. В сентябре активность большинства компаний сектора услуг снизилась, но производственная активность была самой высокой за более чем два года.... читать дальше
.23 сентября 2020 года 17:14
Распродажа на североамериканском рынке природного газа лидирует в рамках спада, наблюдаемого на энергетических рынках в целом, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Норберта Рюкера. Котировки газа упали более чем на 25% из-за опасений по поводу спроса и изменений в позиционировании на... читать дальше
.23 сентября 2020 года 15:43
Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх, считает младший аналитик "Фридом Финанс" Михаил Денисламов. "На уязвимость указывает индикатор RSI, который находится ниже нейтрального уровня. Тем не менее, индикатор MACD не достиг нового локального минимума, что... читать дальше
.23 сентября 2020 года 11:50
Рубль в среду может укрепиться до 75,7 руб./$1, поскольку хорошие предварительные сентябрьские индексы PMI для США и неоднозначные для стран еврозоны поддержат валюты развивающихся рынков и рубль, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения... читать дальше
.23 сентября 2020 года 11:22
Котировки EUR/USD продолжают снижаться, но движение вниз уже ограничено, говорится в комментарии "ФИНАМа". Доллар США продолжает укрепляться по отношению к единой европейской валюте на утренних торгах среды, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна Зайцева. Пара EUR/USD... читать дальше
.23 сентября 2020 года 10:31
Цены на нефть марки Brent остаются под давлением рисков увеличения предложения со стороны Ливии при очевидно слабом спросе, что еще больше усугубит дисбаланс на рынке, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова в своем комментарии. На следующей неделе Ливия ожидает... читать дальше
.23 сентября 2020 года 09:32
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в основном повышаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду. читать дальше
.22 сентября 2020 года 18:40
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:51
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4% из-за ослабления блокады экспорта ливийской нефти и возобновления опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер констатирует, что путь к новому балансу на рынке нефти стал более тернистым, но... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.