Рубль в ближайшие дни, вероятно, останется в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль в ближайшие дни, вероятно, останется в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Умеренный позитив на мировых площадках распространяется и на российский рынок, индексы акций торгуются в плюсе. Рубль тем временем не смог продолжить вчерашнее укрепление и торгуется вблизи 76,4 руб./$. Сейчас основным фактором давления на российскую валюту остаются настроения глобальных инвесторов, поэтому рубль слабеет вместе с другими валютами развивающихся стран. Мы не ждем сильного ослабления рубля в ближайшие дни, курс, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 75,5-76,5 руб./$1", - отмечают эксперты банка.