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23 сентября 2020 года 13:53
Альфа-банк рекомендует продавать бумаги TCS Group, не дожидаясь официального сообщения о сделке с Яндексом и выкупе миноритарных долей
Альфа-банк рекомендует продавать бумаги TCS Group, не дожидаясь официального сообщения о сделке с "Яндексом" и выкупе миноритарных долей, сообщается в обзоре Альфа-банка. "Мы рекомендуем продавать бумаги TCS Group сейчас, не дожидаясь официального сообщения о сделке и выкупе миноритарных долей - потенциал их роста не так высок, тогда как мы не исключаем распродаж, если сделка не состоится", - пишут аналитики.
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding, Яндекс
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