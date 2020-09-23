Стратегические выгоды для Яндекса от сделки с TCS должны перевесить опасения - Альфа-банк

Стратегические выгоды для Яндекса от сделки с TCS Group должны перевесить опасения, полагают аналитики Альфа-банка.

"Хотя некоторые инвесторы могут опасаться риска размывания и навеса акций на рынке, а также более высокого предполагаемого риска для (розничного) банковского бизнеса в сравнении с крупным масштабом интернет-бизнеса, мы считаем, что стратегические выгоды для "Яндекса" от сделки с TCS Group должны перевесить эти опасения", - говорится в обзоре.

По мнению экспертов, покупка TCS означает для "Яндекса" смещение его стратегии в сторону развития финтеха, что менеджмент называл одним из основных приоритетов развития компании в ходе последних телефонных конференций. Наличие этого компонента бизнеса в цифровой экосистеме "Яндекса" важно для долгосрочного развития и конкурентной позиции компании, учитывая сильные амбиции Сбербанка в цифровом поле.

"Исходя их объявленных ценовых условий сделки, мы считаем, что "Яндекс" не переплачивает за TCS, учитывая умеренную премию к рыночной цене актива как таковой, а также явно сильные синергические ожидания. Мы ожидаем, что акции "Яндекса" будут самой большой составляющей в сделке: по нашей оценке, денежные средства и их эквиваленты "Яндекса" на конце третьего квартала 2020 года составят примерно 200 млрд рублей, часть из которых, очевидно, должна быть зарезервирована на другие стратегические цели, в том числе потенциальный выкуп доли Uber в "Яндекс.Такси", а также строительство новой штаб-квартиры", - пишут аналитики Альфа-банка.