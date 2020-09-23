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23 сентября 2020 года 12:11
Договоренность о покупке TCS Group - стратегически привлекательная сделка для Яндекса - Уралсиб
Аналитики Уралсиба считают, что договоренность о покупке 100% TCS Group Holding - стратегически привлекательная сделка для "Яндекса", сообщается в обзоре корпорации. Возможная покупка TCS Group позволит "Яндексу" расширить свой бизнес, выйти на рынок финансовых услуг и стать одним из ключевых игроков в сегменте финтеха, считают специалисты корпорации. "Компания и раньше проявляла интерес к этому рынку, пытаясь развивать бизнес совместно со Сбербанком, но партнерство оказалось малорезультативным. Фокус TCS Group на розничных клиентах и сегменте МСБ хорошо сочетается с широкой аудиторией и узнаваемостью брендов "Яндекса", - отмечают аналитики Уралсиба. - При этом технологический и финансовый потенциалы "Яндекса" и возможности по интеграции сервисов двух компаний должны поддержать развитие приобретаемого бизнеса. Необходимость финансирования сделки приведет к увеличению долга "Яндекса" (сейчас у компании чистая денежная позиция в размере 2,4 млрд долл.) и, вероятно, выходу на рынок долгового финансирования, но это зависит в том числе от того, какая часть сделки будет оплачена денежными средствами. Мы рассматриваем новость как позитивную для "Яндекса" со стратегической точки зрения".
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Компании упоминаемые в новости: TCS Group Holding, Яндекс
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