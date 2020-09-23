"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр оценку и рекомендацию для акций Яндекса в свете неопределенностей

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"ВТБ Капитал" поставил на пересмотр прогнозную стоимость и рекомендацию для акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) в свете неопределенностей, связанных со сделкой с TCS Group (MOEX: TCSG), сообщается в обзоре инвестбанка.

Как стало известно 22 сентября, "Яндекс" договорился о покупке TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сумма сделки может составить $5,48 млрд. "Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями.

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

"Яндекс" сообщил, что может купить до 100% TCS Group. Сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

"Пока речь идет лишь о предварительной договоренности. Озвученные условия предполагаемой сделки также еще могут измениться. На наш взгляд, для "Яндекса" основной интерес представляет возможность быстрого получения доступа к крупной финтех-франшизе. Однако при этом компании придется решать и целый ряд вопросов, связанных, в частности, с интеграцией TCS Group, альтернативной стоимостью капитала и новыми для "Яндекса" специфически банковскими рисками", - говорится в обзоре инвестбанка.

"Оценивая плюсы и минусы сделки для "Яндекса", мы помещаем свои прогнозы на пересмотр", - пишут аналитики "ВТБ Капитала".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $59,7 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $66,06 за штуку.