Рубль в среду может укрепиться до 75,7 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в среду может укрепиться до 75,7 руб./$1, поскольку хорошие предварительные сентябрьские индексы PMI для США и неоднозначные для стран еврозоны поддержат валюты развивающихся рынков и рубль, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Еще одним благоприятным фактором для рубля остается поддержка экспортеров.

Цены на нефть стабилизировались перед публикацией индексов PMI в развитых странах и данных Управления энергетической информации США (EIA) по запасам. По мнению аналитиков Sberbank CIB, нефть в среду продолжит дешеветь, и фьючерсы Брент могут пробить поддержку на уровне $41,1/барр. и отступят в технический диапазон $39,4–40,4/барр. Индексы для США, по мнению Sberbank CIB, будут более благоприятными, чем для еврозоны, на фоне ухудшения эпидемической ситуации в Европе. Это может оказать поддержку доллару США, что негативно отразится на котировках нефти. Данные EIA по запасам нефти, вероятно, будут менее оптимистичными, чем консенсус-прогноз.

Ставки рублевых инструментов в среду немного снизятся, аналитики Sberbank CIB ожидают их уменьшения на 1–2 б. п. в случае укрепления рубля до 75,7 за доллар. Доходности среднесрочных выпусков ОФЗ, по оценке Sberbank CIB, в среду могут вырасти, если Минфин предложит премию на аукционе по размещению ОФЗ-26234.