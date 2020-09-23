Sova Capital повысила оценку GDR TCS до уровня цены запланированной с Яндексом сделки в $27,64

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) TCS Group (MOEX: TCSG) с $19,5 до $27,64 за штуку - уровня цены запланированной сделки с "Яндексом" (MOEX: YNDX), сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "держать" для этих бумаг не изменилась.

Как ранее стало известно 22 сентября, "Яндекс" договорился о покупке TCS Group Holding (SPB: TCS) (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования"), сумма сделки может составить $5,48 млрд. "Яндекс" может оплатить акции группы деньгами и своими акциями.

Сделка может пройти по цене $27,64 за одну акцию TCS Group, что означает премию в 8% к цене закрытия торгов 21 сентября 2020 года, премию в 10,4% к средневзвешенной цене за один месяц торгов и 16,9% за трехмесячный период, закончившийся 21 сентября.

"Яндекс" сообщил, что может купить до 100% TCS Group. Сделка потребует согласия акционеров интернет-компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR TCS, основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $28,57 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26 за штуку.