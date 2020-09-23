Рубль в среду, вероятно, продолжит терять позиции к доллару - "Велес Капитал"

Рубль в среду, вероятно, продолжит терять позиции к доллару, но не исключены попытки укрепления к евро, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Рубль на Мосбирже во вторник был стабилен против доллара и укрепился примерно на 0,5% к евро, следуя за динамикой валют на Форекс, - напоминает Кожухова. - Пара доллар/рубль остается выше 76 руб. и рискует обновить сентябрьский пик 76,56 руб. из-за укрепления доллара на мировых площадках. Американская валюта в волатильные времена вновь стала восприниматься инвесторами как защитный актив. Пара евро/рубль опустилась к 89 руб., при пробое которых может продвинуться к 88 руб., но пока в рамках коррекции к основному восходящему тренду. Евро на Форекс продолжает терять позиции против доллара и опустился до минимума с конца июля, торгуясь ниже 1,1700. Последний факт, вероятно, продолжит играть в пользу российской валюты".