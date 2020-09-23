Навес предложения играет против нефти - Промсвязьбанк

Цены на нефть марки Brent остаются под давлением рисков увеличения предложения со стороны Ливии при очевидно слабом спросе, что еще больше усугубит дисбаланс на рынке, отмечает управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова в своем комментарии.

На следующей неделе Ливия ожидает восстановления добычи нефти до 250 тыс. барр./день.

Статистика от API показала сильное (на 7,7 млн барр.) снижение запасов бензинов при небольшом росте запасов сырой нефти (на 0,7 млн барр.) и снижении запасов дистиллятов на 2,1 млн барр. Это частично сглаживает нисходящее движение в нефти, констатирует Крылова.

"В рамках сессии среды ждем сохранения ближайшим фьючерсом на нефть марки Brent позиций в диапазоне $41-43 за баррель", - указывает специалист Промсвязьбанка.