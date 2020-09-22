Рублю во вторник так и не удалось восстановиться по отношению к доллару - Промсвязьбанк

Несмотря на поддержку со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару во вторник, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

"Основные мировые валюты на торгах Мосбиржи продемонстрировали разнонаправленное движение по отношению к рублю. Так, к окончанию основной сессии доллар подтянулся на символические 0,04%, продолжая торговаться чуть выше 76 рублей, евро упал на 0,5%, отступив в район 89,1 рубля. Отметим, что несмотря на поддержку рубля со стороны цен на нефть и подготовки экспортеров к налоговым выплатам, рублю так и не удалось продемонстрировать восстановление по отношению к доллару. При этом в ходе сессии пара доллар/рубль отступала ниже 76 рублей, однако у национальной валюты не хватило сил для закрепления под этой отметкой. В ближайшие сессии ожидаем попыток доллара продолжить рост с сохранением позиций в нижней половине диапазона 75-80 рублей", - отмечает Зварич.