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22 сентября 2020 года 18:40
Коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Сейчас инвесторов беспокоят сразу несколько вещей: вторая волна глобальной пандемии, отсутствие новых стимулирующих мер, борьба за назначение в Верховный суд США и предстоящие президентские выборы, - указывают эксперты ITI Capital. - Даже если Трамп победит, с большой долей вероятности республиканцы лишатся большинства в сенате, что ограничит законотворческие возможности президента на весь срок его полномочий". Аналитики инвесткомпании считают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе. На прошлой неделе она в основном была обусловлена обесценением акций IT-компаний, а на этой неделе она затронет более уязвимые недооцененные бумаги, в частности нефтегазовых компаний, авиаперевозчиков, игроков сектора досуга и развлечений, а также некоторых промышленных производственных компаний, которые в меньшей степени вовлечены в выпуск материалов для упаковки, дистрибуции и др. По банковскому сектору ударили новости о расследовании мошеннических операций. "Тем не менее, как это уже случалось на пике пандемии, негативные настроения вынуждают правительство поддерживать рынок, - отмечают эксперты ITI Capital. - На этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин проведут серию встреч с членами специального подкомитета по коронавирусу палаты представителей и дадут показания перед банковским комитетом сената о мерах регулятора, направленных на преодоление последствий коронавируса. Рынок - избалованное дитя, которое ждет дополнительных стимулирующих мер и поддержки со стороны властей; нужны лишь действия, а не умасливание". По мнению аналитиков инвесткомпании, мы находимся на завершающей стадии цикла, рынок снижается, и есть два фактора, которые могут остановить это снижение - вакцина и меры монетарного и фискального стимулирования. Классический рыночный/бизнес-цикл состоит из четырех этапов: внедрение, рост, зрелость и спад. "Мы проанализировали динамику S&P 500 как эталона для оценки различных этапов, - продолжают эксперты ITI Capital. - Только что закончился спад (четвертый этап), за которым последует восстановление, которое подготовит рынок к началу нового цикла. Мы ожидаем начала нового рыночного/бизнес-цикла, который будет более продолжительным, охватит по меньшей мере 12 месяцев, и будет способствовать удорожанию недооцененных акций по сравнению с растущими акциями, но не в начале, а на более позднем этапе. Предыдущий рыночный цикл длился 163 дня от пика до впадины, доходность за это время составила беспрецедентные 60%, а главными бенефициарами цикла стали акций роста. В краткосрочной перспективе, учитывая масштаб торговли опционами, для стабилизации рынка может потребоваться некоторое время, что подразумевает повышенную волатильность IT-акций". Однако это также создает предпосылки для того, чтобы трейдеры могли проявить себя и помочь успокоить рынок после потрясений. Бычий тренд сохраняется, и инвесторы ждут технической коррекции рынка, которая, вероятно, будет краткосрочной, учитывая, что ФРС может принять меры для денежного стимулирования. По мнению аналитиков инвесткомпании, ключевое отличие на этот раз заключается в том, что из-за политической борьбы принятие очередной программы поддержки экономики может состояться уже после выборов.
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