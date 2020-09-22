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22 сентября 2020 года 18:06
Снижение доходности депозитов увеличит популярность облигаций - "Открытие Брокер"
Главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер" Константин Бушуев полагает, что облигации будут востребованы на фоне снижения ставок по вкладам, отмечается в пресс-релизе компании. Несмотря на стабильный внешний фон, ОФЗ показывают смешанную динамику. Среди главных внутренних тем на рынке - планы правительства России пойти на рекордное в истории увеличение государственного долга, чтобы покрыть дефицит федерального бюджета. По мнению Константина Бушуева, власти эту задачу выполнят: "Третий квартал был слабым для рынка ОФЗ в целом - цены на госбумаги стагнировали с начала июня, а планы Минфина по размещениям на квартал были очень амбициозными. При этом в августе ведомству даже приходилось отменять два аукциона первичных размещений. Однако Минфин пока отлично справляется с выполнением планов размещения - есть все основания полагать, что план по размещениям будет выполнен в спокойном режиме. Конъюнктура же в четвертом квартале обещает быть лучше, чем в третьем". Для рынка рублевых облигаций определяющей будет динамика инфляции и риторика Банка России. "Для глобальных рынков среднесрочными ориентирами могут быть эпидемиологическая обстановка в развитых странах и предстоящие президентские выборы в США. Мягкая денежно-кредитная политика ведущих мировых центральных банков будет продолжена, что обеспечивает поддержку глобальному долговому рынку", - отметил главный инвестиционный стратег "Открытие Брокер". По мнению Бушуева, причины растущей популярности облигаций состоят в следующем: "Ставки по рублевым гособлигациям выше ставок по депозитам и выше ожидаемой инфляции. При этом фокус спроса сейчас может сдвигаться уже в пользу относительно надежных корпоративных и муниципальных облигаций, где доходности еще выше. Бюджетное правило удерживало рубль в "относительной слабости" в условиях высоких цен на нефть. Сейчас цены низкие, поэтому потенциал девальвации на горизонте 2-3 лет ограничен". Эксперт прокомментировал ситуацию с корпоративными облигациями, а также высокодоходными выпусками (high yield): "У нас есть идеи в облигациях "Системы". После урегулирования споров вокруг башкирских активов и "Роснефти" можно говорить о том, что худший период для "Системы", вероятно, оказался позади. Недавняя продажа "Детского мира" позитивно сказалась на платежеспособности холдинга. Портфель компаний внутри холдинга видится довольно перспективным, хотя для продолжения активного развития Ozon холдингу, скорее всего, потребуются дополнительные средств". На взгляд эксперта, high yield с постоянным купоном на горизонте 2-3 лет смотрятся привлекательной инвестицией на фоне общего снижения процентных ставок. Среди таких бумаг можно выбирать варианты из секторов лизинга и девелопмента, но, разумеется, выбирать аккуратно. "У нас есть идеи в облигациях "Легенды" 1Р1-1Р3, эмитент нравится, риски понятные. Но надо понимать, что это облигации с высоким риском", - отметил аналитик "Открытие Брокер". Бушуев не рекомендует инвестировать в облигации в евро: "Доходности по таким "долгам" сейчас не выглядят привлекательными, но можно найти некоторые относительно надежные варианты в еврооблигациях развивающихся рынков. Альтернативой для консервативных инвесторов может стать выборка из устойчивых акций европейских концернов, которые стабильно занимают лидирующие доли на своих рынках. Здесь сейчас можно найти устойчивые бумаги с ожидаемыми доходностями на уровне 4-5% в евро".
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