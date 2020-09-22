Российская валюта остается в зоне риска - "ФИНАМ"

Ослабление рубля в начале текущей недели усилилось, что прежде всего было связано со снижением мировых цен на нефть, говорится в комментарии аналитика "ФИНАМа" Анны Зайцевой. На дневном графике валютная пара USD/RUB, двигаясь в рамках восходящего канала, протестировала уровень 76,60, однако закрылась ниже этой отметки. По мнению эксперта, есть вероятность дальнейшего роста котировок в краткосрочной перспективе.

"При этом опасения относительно возможных санкций против России со стороны Евросоюза из-за дела Навального пока не оправдались: на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС, которая состоялась 21 сентября, было принято решение передать рассмотрение этого вопроса главам европейских государств. В случае, если ЕС не решится перейти от слов к действиям в части новых санкций в отношении РФ или же ограничится мерами воздействия в отношении отдельных лиц, российская валюта может вернуть часть утраченных позиций", - полагает эксперт инвесткомпании.