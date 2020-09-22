"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для акций ТГК-14

Аналитики "Велес Капитала" приятно удивлены результатами работы ТГК-14 за первые 6 месяцев 2020 года и подтверждают рекомендацию "держать" для акций компании.

"Несмотря на пандемию, изоляционные меры, падение общей деловой активности и последующее снижение выработки, компания смогла снизить долг и увеличить чистую прибыль. Тем не менее мы понижаем целевую цену акции до 0,333 коп. из-за резкого роста издержек на персонал и обновленных предпосылок, учитывающих эффект пандемии, и сохраняем рекомендацию "ДЕРЖАТЬ". Основной триггер - продажа крупного пакета стратегическому инвестору - остается актуальным", - отмечает аналитик "Велес Капитала" Алексей Адонин.

Эксперты инвесткомпании обновили DCF-модель: "По итогам 2020 г. мы ожидаем падение выработки на 3,5%. Мы также увеличили прогноз расходов на 2020 г., но снизили на 28% прогноз капитальных затрат на 2020 г., исходя из динамики полугодовых результатов. В результате наша целевая цена понижена на 6% до 0,333 коп., что подразумевает рекомендацию "Держать". Оценка по мультипликаторам дает противоречивые сигналы: по EV/Sales наблюдается двукратный дисконт к компаниям-аналогам, в то время как по EV/EBITDA и P/E наблюдается премия к рынку".