Текущее восхождение фондовых индексов не более чем передышка перед очередной волной снижения - "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника отступили от района поддержек 2850 и 1180 пунктов и перешли к восходящей коррекции, но текущее движение пока можно назвать не более чем передышкой перед очередной волной снижения, отмечается в комментарии "Велес Капитала". Негативный сигнал остается актуальным до закрепления индикаторов выше сопротивлений 2940 и 1235 пунктов соответственно.

Как отмечает аналитик инвесткомпании Елена Кожухова, в лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги En+ Group (+3,76%) и котировки М. Видео (+3,36%). В лидерах снижения были акции Полиметалла (-2,75%) и котировки ММК (-2,35%). Акции Полиметалла потеряли импульс к росту после объявления ранее в сентябре о продаже крупного пакета бумаг компании, а также неспособности золота развить повышение. Котировки драгоценного металла во вторник находились выше 1900 долл./унц.

"Бумаги ММК упали после дивидендной отсечки и остаются под давлением ввиду перспективы увеличения налоговой нагрузки, - комментирует Кожухова. - С технической точки зрения акции, однако, во вторник пытаются отступить от локального минимума и района поддержки 38 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Положение выше 38 руб. дает покупателям надежду на возвращение бумаг к 40 руб., но в целом основной тренд, согласно ADX, может смениться на нисходящий и увести котировки к сентябрьскому минимуму 36,15 руб. У текущих отметок можно сыграть на отскок с установкой стоп-лосса чуть ниже 38 руб., но учитывать высокий риск и возможное ограничение потенциала роста отметкой 40 руб.".