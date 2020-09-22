Julius Baer сохраняет конструктивный взгляд на рынок нефти

Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4% из-за ослабления блокады экспорта ливийской нефти и возобновления опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер констатирует, что путь к новому балансу на рынке нефти стал более тернистым, но по-прежнему ожидает, что спрос немного превысит предложение, а избыток предложения постепенно сойдет на нет.

"Ослабление экспорта нефти из Ливии и возобновление опасений по поводу пандемии в понедельник оказали давление на котировки нефти, - отмечает Рюкер. - В течение некоторого времени Ливия была фактором неопределенности для рынка нефти, учитывая, что блокада экспорта лишила страну столь необходимых нефтедолларовых доходов, и в конечном итоге ожидалось, что ситуация разрешится. Последнее соглашение между восточным и западным правительствами выглядит более долговечным, чем предыдущие попытки, не в последнюю очередь благодаря поддержке, оказываемой различными странами обеим сторонам. Экспорт нефти должен быстро возобновиться, но вряд ли в ближайшее время достигнет уровней, наблюдавшихся до конфликта".

Нефтяная инфраструктура Ливии страдает от недостатка технического обслуживания, оборудования и персонала, подчеркивает эксперт Julius Baer. Снятие блокады, конечно, приходится на неудачное для нефте- и газодобывающих стран время и оказывает еще большее давление на Саудовскую Аравию. Ведущая роль страны в сделке по ограничению добычи теперь потребует еще больших дипломатических усилий, чтобы обеспечить соблюдение квот и более медленное ослабление ограничений ввиду необходимости освободить пространство для ливийской нефти.

"Что касается пандемии, вероятно введение более жестких ограничений, но меры, скорее всего, будут избирательными и целенаправленными и не помешают процессу восстановления экономики и, следовательно, росту спроса на нефть. В целом, ситуация в Ливии и пандемия бросают вызов восстановлению на рынке нефти. Мы по-прежнему ожидаем, что спрос немного превысит предложение, и объемы запасов нефти будут постепенно возвращаться к нормальным уровням", - резюмирует Рюкер.