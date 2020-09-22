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22 сентября 2020 года 13:29
Dragon Capital улучшил макропрогнозы для Украины на 2020г, ожидает падения ВВП на 5,5%
Спад в экономике Украины в 2020 году, согласно обновленным прогнозам, составит 5,5%, сообщил глава украинской инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала. "Мы пересмотрели падение ВВП с "минус" 7,2% на текущий год до "минус" 5,5%", - сказал Фиала в ходе конференции Global Outlook в Киеве во вторник. По его мнению, на Украине, как и в остальном мире, происходит V-образное восстановление экономики. Одним из стимулов для этого является смягчение монетарной политики центробанками большинства ведущих стран мира. "Ожидания по процентным ставкам (. . .) - в США, в Европе, в Японии они находятся на нулевом уровне. (. . .) На этих уровнях, мы ожидаем, процентные ставки будут находиться ближайшие четыре-пять лет, это значит, что деньги не будут ничего стоить в развитых экономиках, соответственно, это позитивно для цен на сырье, которое Украина экспортирует", - отметил Фиала. Он добавил, что также очень быстро восстановились цены на металл, руду и зерно до достаточно позитивного для Украины уровня, что обусловило профицит текущего счета платежного баланса на уровне выше 3% ВВП, который сформировался впервые за многие годы. Кроме того, по словам Фиалы, внутренний спрос демонстрирует быстрое восстановление, в частности, розничные продажи за июль-август выросли более чем на 8%, а в целом за восемь месяцев 2020 года - на 6%. "Мы ожидаем, что они где-то на этом уровне - 6-8% - будут находиться до конца года", - добавил он. Фиала уточнил, что основным риском для действующего прогноза остается вторая волна коронавируса и ее возможные последствия. "Приведет ли эта вторая волна к существенному росту госпитализации, к существенному росту смертей, которые заставят политиков немного приостановить экономику и, например, ввести такие локдауны, как сделал на прошлой неделе Израиль?" - сказал он. Вместе с тем глава Dragon Capital добавил, что, по его мнению, на данном этапе политики во всем мире не готовы вводить жесткие ограничения. "Ну и мы приближаемся к вакцине, так выглядит, что до конца года у нас будет вакцина", - отметил Фиала. В целом инвесторы не вполне понимают политику украинских властей, полагает глава Dragon Capital. В частности, по его словам, для бизнеса остались непонятными кадровые изменения в кабинете министров и Национальном банке Украины (НБУ), в частности, отставка министра финансов Оксаны Маркаровой, место которой с весны этот пост занимает Сергей Марченко, замена министра экономики Тимофея Милованова и назначение на эту должность Игоря Петрашко, а также смена главы Национального банка, должность которого занимает сейчас Кирилл Шевченко, и заместителей главы НБУ. Что касается НБУ, критической смены курса не произошло, заметил Фиала. "Новая команда, которая туда пришла, четыре из шести членов правления были заменены, пока не сделала ничего, что бы отличалось от политики предыдущей команды и по монетарной политике. Единственное, что, наверное, происходит, и вы это наблюдаете наверное, это курс гривны", - отметил Фиала. "Да, действительно Кирилл Шевченко и его команда декларируют неизменную политику, плавающую курс, но по тем интервенциям, который НБУ проводил последние полтора месяца, всем игрокам на рынке: и банкам, и экспортерам, которые как бы планируют, завозить свою экспортную выручку или нет, стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задания, которые как бы озвучил президент, и которые заложены бюджете", - добавил глава инвесткомпании. Согласно прогнозу Dragon Capital, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", компания сохранила прогноз роста ВВП в 2021 году на уровне 4%. По оценкам аналитиков компании, в 2020 году инфляция на Украине будет находиться в пределах целевого диапазона Нацбанка (4-6%) и составит 4,7%, а в 2021 году немного выйдет за его границы, достигнув 6,8%. Согласно ожиданиям инвесткомпании, официальный курс гривны к доллару к концу 2020 года снизится до 29 грн./$1, а к концу 2021 года - до 30 грн./$1, тогда как в текущем году среднегодовой курс нацвалюты составит 27 грн./$1, а в следующем - 29 грн./$1. Новая команда НБУ дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны, считает Фиала. "В отличие от предыдущей команды НБУ, которая выкупала доллар, но (. . .) не меняла направление, давала курсу укрепляться, новая команда не давала курсу укрепляться и дала рынку сигнал, что она не будет позволять гривне укрепляться", - сказал он в ходе Global Outlook. Эксперты Dragon Capital прогнозируют, что дефицит бюджета в 2020 году достигнет 7,5% ВВП, а в 2021 дефицит сократится до 5,5% ВВП, при этом госдолг в этом году составит 65,2% ВВП, в следующем - 64% ВВП. Согласно прогнозам инвесткомпании, валовые резервы Нацбанка Украины по итогам текущего года возрастут до $30,7 млрд (с $25,3 по итогам прошлого) и незначительно сократятся в 2021 году. Согласно исследованию Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), украинский бизнес закладывает на 2021 год курс гривны к доллару на уровне 29 грн./$1. Как сообщила исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, представляя результаты исследования в Киеве во вторник, в 2021 году 60% опрошенных компаний-членов ЕБА планируют оставить штат сотрудников на нынешнем уровне, 28% - увеличивать, 12% - сокращать. В то же время 54% компаний планируют увеличивать зарплату сотрудникам. По информации Деревянко, исследование показало, что необходимость судебной реформы впервые вышла в требованиях бизнеса к правительству на первое место, оттеснив борьбу с коррупцией на второе место. На третьем месте - политическая стабильность и эффективное госуправление. Большинство, 60%, опрошенных в ходе исследования компаний-членов ЕБА имеют положительные ожидания относительно роста бизнеса в 2021 году, однако в минувшем году таких было 77%, а в 2018 году - 75%. Что касается ожиданий роста доходов, 37% опрошенных ожидают 10%-ного роста доходов, а 28% - роста на 10-20%. Нацбанк недавно ухудшил прогноз падения ВВП Украины на 2020 год с 5% до 6%. Правительство ожидает экономического спада на уровне 4,8%. ВВП Украины, по данным Госстата, в 2019 году вырос на 2,9%.
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