Курс рубля, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1, но итогам дня его курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на рынке сохраняется неприятие рисков, поэтому, по их мнению, рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1. При этом по итогам дня курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1 благодаря поддержке со стороны экспортеров.

Нефть подешевела на фоне возобновления поставок из Ливии и резкой коррекции на рынке акций. Специалисты Sberbank Investment Research полагают, что во вторник Brent может подешеветь до $41/барр. на фоне дальнейшего укрепления доллара, после чего возможно снижение до $39,4–40,4/барр. В центре внимания будут макростатистика и выступления официальных лиц в Конгрессе США.

Также, по мнению экспертов Sberbank CIB, ослабление российской валюты во вторник и до конца недели будет способствовать росту ставок по рублевым бумагам на 2-5 б. п. На аукционе в среду Минфин, скорее всего, не будет предлагать номинальный выпуск ОФЗ, но если это произойдет, то рост доходности может ускориться, сообщается в аналитическом материале.