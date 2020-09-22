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22 сентября 2020 года 12:31
Курс рубля, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1 - Sberbank CIB
Рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1, но итогам дня его курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB отмечают, что на рынке сохраняется неприятие рисков, поэтому, по их мнению, рубль во вторник может подешеветь до 77 руб./$1. При этом по итогам дня курс, вероятно, сможет удержаться около 76,5 руб./$1 благодаря поддержке со стороны экспортеров. Нефть подешевела на фоне возобновления поставок из Ливии и резкой коррекции на рынке акций. Специалисты Sberbank Investment Research полагают, что во вторник Brent может подешеветь до $41/барр. на фоне дальнейшего укрепления доллара, после чего возможно снижение до $39,4–40,4/барр. В центре внимания будут макростатистика и выступления официальных лиц в Конгрессе США. Также, по мнению экспертов Sberbank CIB, ослабление российской валюты во вторник и до конца недели будет способствовать росту ставок по рублевым бумагам на 2-5 б. п. На аукционе в среду Минфин, скорее всего, не будет предлагать номинальный выпуск ОФЗ, но если это произойдет, то рост доходности может ускориться, сообщается в аналитическом материале.
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22 сентября 2020 года 18:40
Аналитики ITI Capital полагают, что коррекция на мировом фондовом рынке продолжится и на этой неделе, и рекомендуют к покупке самые перепроданные в настоящее время бумаги - акции британских банков, американских и европейских авиаперевозчиков, а также глобальных нефтегазовых компаний, отмечается в... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:51
Цены на нефть в понедельник упали более чем на 4% из-за ослабления блокады экспорта ливийской нефти и возобновления опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Эксперт банка Норберт Рюкер констатирует, что путь к новому балансу на рынке нефти стал более тернистым, но... читать дальше
.22 сентября 2020 года 14:23
Быстро растущее количество заражений COVID-19 и опасения по поводу новых мер изоляции в понедельник спровоцировали волну неприятия рисков на финансовых рынках, которая перекинулась на рынки золота и серебра и заставила вспомнить первые дни коронакризиса, говорится в комментарии руководителя... читать дальше
.22 сентября 2020 года 13:59
Движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка - "ВТБ Капитал Инвестиции"
Происходящее движение на рынке акций США - это коррекция, а не начало "медвежьего" рынка, считает главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции", старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента брокерского обслуживания Владимир Потапов. "С максимума 2 сентября индекс S&P 500 упал... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:54
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.22 сентября 2020 года 11:29
Аналитики "ФИНАМа" считают, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение укрепления доллара в паре с евро, сообщается в их комментарии. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжает снижаться, торгуясь у отметки 1,17550, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков Анна... читать дальше
.22 сентября 2020 года 11:07
Цены на нефть находятся под давлением на фоне дальнейшей неопределенности, противоречивые факторы сулят волатильность нефтяному рынку, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent на этой неделе будут колебаться в диапазоне $41-43/барр., поскольку, по нашей оценке,... читать дальше
.22 сентября 2020 года 10:29
Аналитики Промсвязьбанк, полагают, что во вторник нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $41-43 баррель. По их мнению, ниже цены не опустятся, ситуация с Ливией еще требует подтверждения, сообщается в комментарии банка. "Такой диапазон цен ждем как минимум до публикации статданных по... читать дальше
.22 сентября 2020 года 09:40
Американские фондовые индексы заметно снизились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.21 сентября 2020 года 18:09
Диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю - $40-43 за баррель Brent - "КИТ Финанс Брокер"
По мнению анаитиков "КИТ Финанс Брокер", диапазон колебаний нефтяных котировок на текущую неделю составляет $40-43 за баррель марки Brent, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Цены на нефть после снижения с начала сентября отыграли часть потерь на прошлой неделе и вернулись к отметке в $42... читать дальше
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