Высока вероятность дальнейшего снижения цен на золото - "ФИНАМ"

Цена золота протестировала поддержку, пролегающую на уровне $1900 за унцию, однако закрепилась выше этой отметки, в то же время котировки пробили вниз линию 50-дневной скользящей средней, что говорит о высокой вероятности дальнейшего снижения по инструменту, считает аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМа" Анна Зайцева. Кроме того, в пользу данного сценария указывают стохастические линии, расположенные в благоприятном для продаж положении, говорится в комментарии эксперта.